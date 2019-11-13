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yeni ödeme sistemi ’i duyurdu

merkezli teknoloji şirketi , yeni birleşik ödeme sistemi 'i duyurdu.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:37
Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay’i duyurdu

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve Whatsapp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi. Bunun yanında uygulamada ayrıca PayPal'in yanında çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.

Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABD'de Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

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Facebook yeni ödeme sistemi Facebook Pay’i duyurdu
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