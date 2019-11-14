Haberler > Haberler Haberleri > Tarımsal destek için 2020'de 22 milyar lira ayrıldı

için 2020'de 22 milyar lira ayrıldı

(İSTİB) Başkanı , Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutarın artırıldığına dikkati çekerken bu destekler konusunda hükümetin de hassas davranacağını kaydetti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:56
Tarımsal destek için 2020'de 22 milyar lira ayrıldı

Başkanı , borsanın kasım ayı meclis toplantısında konuştu.

"Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutar, bu yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37'lik artışla 22 milyar lira oldu." diyen Kopuz, " 2020 yılında hayvancılık desteklerine 6,6 milyar lira gibi ciddi bir bütçe ayrılması planlanıyor. Verilen desteğin miktarı kadar, doğru yerlere dağıtılması ve bunun kontrolü de çok önemli. Bu seviyede bir kaynak aktarımı söz konusuyken, bu noktayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Memlekete fayda için doğru değerlendirilmeli. Hükümetimizin de bu konuda hassas davranacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarımsal destek için 2020'de 22 milyar lira ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN