Tarımsal destek için 2020'de 22 milyar lira ayrıldı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, borsanın kasım ayı meclis toplantısında konuştu.

"Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutar, bu yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37'lik artışla 22 milyar lira oldu." diyen Kopuz, " 2020 yılında hayvancılık desteklerine 6,6 milyar lira gibi ciddi bir bütçe ayrılması planlanıyor. Verilen desteğin miktarı kadar, doğru yerlere dağıtılması ve bunun kontrolü de çok önemli. Bu seviyede bir kaynak aktarımı söz konusuyken, bu noktayı da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Memlekete fayda için doğru değerlendirilmeli. Hükümetimizin de bu konuda hassas davranacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.