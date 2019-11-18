Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pakdemirli, ATO Congresium'da "Ortak Akıl Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısına katıldı.

Şurada, deyim yerindeyse futboldan sonra halkın en çok konuştuğu konu olan tarım ve ormanın ele alınacağını anlatan Pakdemirli, burada sözü tarımla ilgili paydaşlara bırakacağını ve kendisinin de buradan çıkacak tavsiye kararlarını heyecanla bekleyeceğini söyledi.

Pakdemirli, ilk defa tüm Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir Tarım Orman Şurası gerçekleştirildiğine işaret ederek, şuranın 5 yıllık planla 25 yıla ışık tutacağını bildirdi.

"Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplantı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Pakdemirli'nin o açıklamaları!

Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar