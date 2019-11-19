Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan A Para'ya özel açıklamalar!

Türkiye 4. Sermaye Piyasaları Kongresinin ilk oturumu Wyndham otelde gerçeklestirildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, açılış sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

2020 yılının ekonomik büyüme açısından çok daha iyi olacağını belirten Aşan, 2019'un da dengelenme yılı olarak çok iyi geçtiğinin altını çizdi.

Borsadaki yükseliş trendini de değerlendiren Aşan, bu yükselişin toplumun önemli bir kısmının 2020'de ekonominin daha iyi olacağına olan inancının da göstergesi olduğunu vurguladı.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin de bilgiler paylaşan Aşan, 2022 yılından önce inşaatın bitirileceğini, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise taşınmaların gerçekleşeceğini açıkladı.

İşte Prof. Dr. Göksel Aşan'ın A Para'ya özel açıklamaları;

Göksel Aşan'dan A Para'ya özel açıklamalar!