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Ekim’de rezervlerini yükseltti

ve Rusya Ekim’de rezervlerini yükseltti. 'nun () internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’nin Eylül ayında 17.29 milyon olan altın rezervi, Ekim’de 17.79 milyon onsa yükseldi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:38
Türkiye Ekim’de altın rezervlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'nin Eylül ayında 17.29 milyon olan altın rezervi, Ekim'de 17.79 milyon onsa yükseldi.

Rusya bir önceki ay 72.08 milyon olan rezervini 72.41 milyon onsa yükseltti.

Moğolistan'ın altın rezervleri rekor seviyesine çıkarak Ekim'de 0.68 milyon ons oldu.

Özbekistan'ın rezervleri ise Eylül ayındaki, 10.68 milyon ons seviyesinden 10.89 milyon onsa ulaştı.

Eylül'e kadarki Birleşik Arap Emirlikleri verileri rezervin 1999'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak, Ağustos ayındaki 0.4 milyon ons seviyesibdeb 0.5 milyon onsa yükseldiğini gösterdi.

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Türkiye Ekim’de altın rezervlerini yükseltti
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