Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Önümüzdeki ay ödenecek

3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:,

"Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir." dedi.

"Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir." diyen Erdoğan, "Türk tarımını, küresel şirketlerin, sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz."

"250 BİN ÖRNEK KAPASİTEYLE ANKARA'DA HİZMETE AÇTIK"

"Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık.

20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik."

Başkan Erdoğan'dan 3.Türkiye Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan, "(Tarım Şurası kararları) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız." dedi.

Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getirileceğini belirten Erdoğan, "Toprak Bilgi Sistemi'ne bağlı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nun çıkarılacağını belirtti.