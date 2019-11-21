Son dakika: Piyasalar güne nasıl başladı? Dolar ve Euro hangi düzeylerde seyrediyor? BIST'te son durum nedir?

Çarşamba gününe yüzde 0.18 düşüşle, 107 bin 340 puanda başlayan BIST100, en düşük 106 bin 653 puanı ve en yüksek 108 bin 142 puanı puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.69 düşüşle 106 bin 785 puanda kapattı. Gün içinde 150 bin puan ile 153 puan arasında hareket eden BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.73 düşüşle 150 bin 470 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Çarşamba günü valörde son işlem yüzde 12.26 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.86 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Ekim ayında yapılan faiz indirimine gerekçe olarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve buna bağlı oluşan belirsizlikleri gösterdi.

KÜRESEL BÜYÜMEDE YAVAŞLIK

FOMC'nin 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının tutanaklarında, belirsizliklere dayalı küresel büyümedeki yavaşlamanın ABD ekonomisine de yayılmakta olduğuna dikkat çekildi.

Fed'in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak. Birçok kuruluşun yaptığı anketlere göre, yatırımcılar ve analistler, Fed'in faizleri en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.

ABD-Çin ticaret anlaşmasının birinci aşamasına ilişkin beklentilerin kırılmasına neden olan açıklama ve haberlerin etkisiyle küresel piyasalarda zayıflayan dolar, iç piyasada 5.70 lira dolayında tutunuyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA;

- dolar en düşük 5.6958 lira ve en yüksek 5.7086 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2991 lira ve en yüksek 6.3295 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3616 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Anlaşma 2019 yılında imzalanmazsa ne olur?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme ya

pıldı:

"ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin Hong Kong'da protestocuları destekleyen bir yasa tasarısını neredeyse oybirliği ile geçirmesi ve Çin'in misilleme yaparız tehdidi sonrasında küresel piyasalar ayın en kötü gününü geçiriyor.

"Konuyla doğrudan ilişkili olma da, Türkiye varlıkları belirsizliğin artmasından olumsuz etkileniyor. Son günlerdeki hızlı yükseliş sonrası hisse senedi ve tahvil piyasaları kar satışlarıyla gerilerken döviz piyasasında yatay bir seyir görüldü.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar Türkiye varlıklarındaki kar satışının devam edebileceğine işaret ediyor.

"Başkan Trump'ın imzalaması ile yasalaşacak tasarı ve Çin'in muhtemel misillemesi ABD – Çin-faz-1 ticaret anlaşmasının 2019 yılında tamamlanamayacağı endişelerini besleyerek kısa vadede piyasaları baskılayabilir.

"Türkiye varlıkları için olumlu görüşümüzü koruyoruz. ABD yaptırım riskinin azalması ve ekonomideki intizamlı düzeltme Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrışması için yeterli gerekçeyi sağlıyor. ABD – Çin anlaşmasının gecikmesi büyümeye duyarlı Asya ve Güney Amerika piyasalarını olumsuz etkiler.

"ABD –Çin büyümesine duyarlı olmayan Türkiye varlıkları Fed'in faiz indirim beklentisiyle gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışabilir.

"Ekim ortasından bu yana yüzde 14 yükselen Borsa İstanbul'daki kar satışlarını endeks 105.800'ün altına inmedikçe sağlıklı bir düzeltme olarak görüyoruz."