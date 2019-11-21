Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.9 düzeyine yükseldi.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,3 OLDU



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında %6,1 oranında artarak 79,3 oldu.

Tüketici güven endeksi yükseldi





GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,5 OLDU



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında %6,9 oranında artarak 78,5 oldu.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58,8 OLDU



İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında %3,6 oranında artarak 58,8 oldu.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23 OLDU



Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında %0,5 oranında artarak 23 oldu.