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Son dakika: Bakan Dönmez'den flaş açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üçüncü için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesini devreye almaktır " dedi.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:16
Son dakika: Bakan Dönmez'den flaş Nükleer Santral açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üçüncü nükleer santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesini devreye almaktır " dedi.

BİRÇOK MADENE AİT ÖNEMLİ REZERVLER TESPİT EDİLDİ

Bakan Fatih Dönmez, "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton feldispat, 200 bin ton nadir toprak elementi (NTE) ve 15 bin ton uranyum başta olmak üzere birçok madene ait önemli rezervler tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Bakan Dönmez'den flaş Nükleer Santral açıklaması
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