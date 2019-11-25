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Kasım'da yükseldi

genelinde (KKO), geçen aya göre 0.8 puan artarak, Ekim'deki yüzde 76.4'ten, Kasım ayında, yüzde 77.2 düzeyine yükseldi. Bu oran 15 ayın zirvesi oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:07
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım'da yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.

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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım'da yükseldi
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