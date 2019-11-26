Dolar/TL yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7440'tan satılıyor.

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL, 5,7537'ye kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 5,7377'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 5,7440'tan alıcı buluyor.

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Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,3290, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,4065'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10 seviyesine yakın işlem görürken, dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi, ABD'de toptan eşya stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek, 5,7650'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.