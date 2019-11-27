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/TL yükseliş eğiliminde

/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,76'dan işlem görüyor. /TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,34, /TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,39'dan satılıyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,78'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:03
Dolar/TL yükseliş eğiliminde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7660'tan işlem görüyor.

Dün, 5,7706'ya kadar yükselen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 5,7623'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,7660'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,3480, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,3980'den satılıyor.

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Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1012'den işlem görürken, dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Dolar/TL yükseliş eğiliminde
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