VakıfBank’a uluslararası piyasalardan 730 milyon dolar kaynak

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, proje teminatlı fonlama kapsamında yurtdışından 3.5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti.



Açıklamada, VakıfBank'ın yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl olmayan 12 yeni bankanın daha katıldığı belirtildi.



Kredi tutarının yüzde 125 seviyesine yakın şekilde, fazladan talep geldiğine dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yurtdışından, 239.5 milyon dolar ve 309.3 milyon euro olmak üzere toplam 580 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettik" dedi ve ekledi:

"Emirates NBD Capital'ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank of Qatar ile paylaştığı sendikasyon kredisine, toplam 17 ülkeden 28 banka katıldı. Kredinin maliyeti ABD Doları dilimi için Libor + yüzde 2.25 ve Euro dilimi için Euribor + yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleşti" dedi. "Bu işlemimiz yoğun talep gördü. .Hem muhabir banka ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize mütekabiliyet prensibi çerçevesinde iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı net bir şekilde göstermiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredimizde bizi destekleyen muhabir bankalarımıza ve değerli temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."



Sendikasyon kredisi yanında ayrıca proje teminatlı fonlama işlemi ile 3,5 yıl vadeli ilave 150 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin ettiklerini de belirten Genel Müdür Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü rolümüzün bir yansıması olarak farklı bir yapı altında uzun vadeli yeni bir kaynak elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işlemin, hem kaynak çeşitliliğimizin artırılması hem de kaynaklarımızın vadesinin artırılması bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. VakıfBank olarak, bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurtdışı kaynaklarla milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."