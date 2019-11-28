Dolar/TL dalgalı seyrediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7680'den işlem görüyor.

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, 5,7914'ü görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 5,7806'dan tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7680'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,3580'den, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,4690'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10 seviyesinde, dolar endeksi yatay bir seyirle 98,3üzerinde 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.