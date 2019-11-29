Dolar/TL yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7610'dan işlem görüyor.

Dün 5,7833'ü görmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçen dolar/TL, 5,7545'e kadar gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybıyla 5,7606'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 5,7610'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 6,3460'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,4445'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,05 düşüşle 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Avro Bölgesinde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.