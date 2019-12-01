ABD'de "Efsane Cuma"da 7,4 milyar dolarlık online rekor satış

Amerikan medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen rakamlara göre bu yılki Efsane Cuma rekorla kapandı.

7,4 milyar dolarla "Efsane Cuma" kategorisinde tüm zamanların en yüksek online satış rakamına ulaşılan gün, 7,9 milyar dolarlık geçen yılki "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) gününün ardından "en yüksek online satışın" yapıldığı 2. gün olarak kayıtlara geçti.

Her geçen yıl online satışların arttığını ortaya koyan Adobe Analytics rakamlarına göre bu yılki online alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.

Öte yandan sadece cuma günkü tüm online siparişlerin yüzde 39'unun cep telefonlarından yapıldığı aktarıldı.

Efsane Cuma'nın ardından 2 Aralık'taki Siber Pazartesi gününde de 9,4 milyar dolar online satış rakamı ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl yaklaşık 730 milyar dolarlık perakende satış beklendiği bildirilmişti.

TÜRKİYE'DE 'EFSANE CUMA'DA 2 MİLYONU AŞKIN ÜRÜN SATILDI

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından ve Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji şirketlerinden Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital verilerine göre, bu yılki Efsane Cuma'da 2 milyon 265 bin ürün satıldı.

Related Digital'den yapılan açıklamaya göre, Related Digital, Efsane Cuma kampanyalarına ilişkin veriler sundu.

Efsane Cuma, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Efsane Cuma kampanyaları, geçen yıla oranla markaların satışlarında iki kat artış yaşanmasını sağladı.

Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018'de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220'ye ulaştı. 2018'de 65 milyon e-posta gönderilirken, bu yıl söz konusu rakam 92 milyonu buldu. Satın alınan ürün adedinde yüzde 45'lik artış yaşandı ve 2 milyon 265 bin ürün satıldı. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 564 bindi.

CEP TELEFONUNDAN BAKILDI, BİLGİSAYARDAN SATIN ALINDI

Related Digital'in verilerine göre, Efsane Cuma kampanyaları en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00.00-01.00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi.

Kullanıcıların yüzde 75'i mobilden gelirken, satışların yüzde 60'ı bilgisayardan gerçekleşti.

Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da "indirim" oldu.