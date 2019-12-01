Dolar ve Euro'yu solladı! Altın yine en çok kazandıran oldu

Kötü gün dostu altın, yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını dolar ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu. 1 yıllık karşılaştırmada altın yatırımcısı yüzde 24, 10 yıllık karşılaştırmada ise yüzde 412 kazanç elde etti. Tercihini bu senenin başında altından yana kullanan yatırımcı 10 bin lirasını 12 bin 430 liraya çıkardı. 10 yıl önce alınan 10 bin liralık altının Türk lirası karşılığı da 2019'da 51 bin 214 lira olarak hesaplandı. Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesinde ve yükselişinde etkili oldu.