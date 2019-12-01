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ve 'yu solladı! yine en çok kazandıran oldu

Her devrin en güvenilir yatırım aracı olarak görülen , bir kez daha kendine güvenenleri sevindirdi. Parasını ve olarak tutanlar altına göre daha az kazandı. 2009'da altına yapılan 10 bin liralık yatırım, 2019'dan 50 bin 870 liraya ulaşırken, aynı dönemde dolara yatırım yapanların parası 37 bin 627 lira, euroya yatırım yapanların ise 27 bin 535 lira oldu.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 10:35
Dolar ve Euro'yu solladı! Altın yine en çok kazandıran oldu

Kötü gün dostu , yatırımcısını yine şaşırtmadı. Her ne kadar son yıllarda kurdaki aşırı yükseliş nedeniyle dikkatler dövize yönelse de altına yatırım yapanların kazancı, parasını ve avroda park edenlere göre çok daha yüksek oldu. 1 yıllık karşılaştırmada altın yatırımcısı yüzde 24, 10 yıllık karşılaştırmada ise yüzde 412 kazanç elde etti. Tercihini bu senenin başında altından yana kullanan yatırımcı 10 bin lirasını 12 bin 430 liraya çıkardı. 10 yıl önce alınan 10 bin liralık altının Türk lirası karşılığı da 2019'da 51 bin 214 lira olarak hesaplandı. Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesinde ve yükselişinde etkili oldu.

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Dolar ve Euro'yu solladı! Altın yine en çok kazandıran oldu
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