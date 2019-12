Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracatçılarımıza her konuda eğitim vereceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Export Akademi" projesini kadın ve genç girişimciler için önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Teknolojinin ve girişimciliğin bütün küresel ekonomiye damgasını vurduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Pekcan, "Yeni dünya ekonomisinde; yaratıcılık, üretkenlik kısacası beyin gücü, beşeri sermaye çok büyük önem taşıyor. Bu çağı yakalamak bilimden, teknolojiden ve inovasyondan geçiyor. Bugün küresel ekonomiye yön veren firmalara baktığımızda görüntü çok net. Oyun kurucu olan bu yenilikçi firmaların, hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulmuş durumda. Bu asla bir rastlantı değil." diye konuştu.

Pekcan, büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin; aynı zamanda genç zihinlerin ve kadınların yeteneklerinden en üst düzeyde kazanım sağlayan firmalar ve ekonomiler olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizlerin de 21. yüzyılın ileri gelen ekonomilerinden biri olarak adımızı duyurabilmek için ekonomimizin tüm kaynaklarıyla bu yolda harekete geçirmemiz gerekiyor. Geç bile kalıyoruz. Bu yeni dönemde, iyi yetişmiş kadınlarımızın ve gençlerimizin Türkiye ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sunacağından hiç kuşkumuz yok. Onların bu yeni çağda, ihracat hamlemizin öncü neferleri olmasını bekliyor ve buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇILARIMIZIN YÜZDE 90'I KOBİ"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sıralamasına girmesine ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda girişimcilik alanında kat edeceğimiz mesafe ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Küresel Girişimcilik Monitörü'nün 2018-2019 Raporu'na göre, dünya genelinde yetişkinlerin ortalama olarak yüzde 12,6'sı erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunmakta. Yani ya yeni girişimci olmuş ya da firmasının ömrü en fazla 42 ay." diye konuştu.

Türkiye'de bu oranın yüzde 14,2 ile ortalamanın üstünde olduğuna işaret eden Pekcan, Türkiye'nin dünya geneline göre çok daha girişimci olduğunu ve 19 Avrupa ülkesinden ilerde olunduğunu anlattı.

Pekcan, girişimcilik kadar yenilikçiliğin de de önemli olduğunu ve sadece taklit ile bir yere varılamayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi fikirlerimizi, kendi teknolojik dönüşümlerimizi sağlamak zorundayız. Avrupa Komisyonunca 2018 yılında yayımlanan inovasyon raporuna göre ülkemizin, yenilikçilik performansı açısından arzuladığımız seviyede olmadığını görüyoruz. 36 Avrupa ülkesi arasında biz yenilikçilik alanında 29. sıradayız. Bu bize daha çok çalışmamız, gençlerimiz ve kadınlarımız için tüm imkânlarımızı seferber etmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz Bakanlık olarak tüm devlet destekleriyle arkanızdayız. Öte yandan, 3,5 milyon KOBİ'ye sahip ekonomimiz.

2018 yılında ihracatçı sayımız toplam 83 bin 286. Bunun 74 bin 810'u KOBİ. Yani ihracatçılarımızın yüzde 90'ı KOBİ. Ancak ihracata baktığımızda KOBİ'lerimizin sadece yüzde 2'si ihracatçı ve KOBİ'lerin ihracattan aldığı pay yüzde 55. Yani 2018 rakamlarıyla 168 milyar dolarlık ihracatımızın 92 milyar doları KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmiş. Bu yüzde 2'yi yüzde 4 yaptığımızı düşünün. İhracatımız otomatik olarak yüzde 50 artacak. Yüzde 3'e çıkarsak yüzde 25 artacak. Burada bize çok şey düşüyor. Bu motivasyonu tüm ülke geneline yaymak zorundayız."

"KATILIM İÇİN ELBETTE Kİ HERHANGİ BİR ŞART, ÜCRET, BELGE YOK"

Ruhsar Pekcan, ağustos ayı sonunda İhracat Ana Planı'nı açıklayarak, ihracatta yeni rotayı paylaştıklarını anımsatarak, "2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için yapacağımız çalışmaları belirledik ve vakit geçirmeden aksiyona geçtik. Export Akademi, bu anlamda çok önemli gördüğümüz İhracat Ana Planımız kapsamında yürüttüğümüz projelerden biri." dedi.

Pekcan, Export Akademi'nin, kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacağını umduklarını vurgulayarak, Bu vesile ile UPS firmasına ve temsilcilerine iş birlikleri ve kadın ve genç girişimcilerimize gösterdikleri önem için teşekkür etti.

Bu projenin örnek olarak, gelecek günlerde özel sektör, STK ve üniversiteler ile birçok yeni projenin başlamasını umduklarına işaret eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada, çalışmalarımızın ilk adımı olan Export Akademi Projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip girişimcilerimizle tecrübe paylaşımında bulunacaklar.

Etkinliğin daha verimli geçmesi için potansiyel ihracatçılarımıza daha küçük gruplar halinde; gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar her konuda eğitim vereceğiz. Katılım için elbette ki herhangi bir şart, ücret, belge yok. Tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle beraber olmanız. Bu toplantılarımızı Edirne'den Kars'a kadar yurdun her ilinde her ay ilk ve son perşembesinde gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda hem Bakanlık yetkilileri hem de UPS firmasının çalışanları sizlerle birlikte olacaklar."

Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın Girişimci Fiziki Networkü'nün oluşturulması çalışmalarını başlattık. Bu il ziyaretlerimizle beraber tüm kadın girişimcilerimiz bizim networkümüz üzerinden tek bir platform üzerinden bilgi paylaşımı yapacak. Bunu daha sonra uluslararası boyuta taşıyıp alıcılarla sizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun da ötesinde web tabanlı Melek Yatırımcı Ağı oluşturma projemiz var. Böylece melek yatırımcılarla dijital fikri olan gençleri ve kadınları bir araya getirip onların fikir aşamasındaki projelerine yatırımcı bulacağız. Geçtiğimiz aylarda kadın girişimcilerden oluşan Hollanda'ya bir heyet düzenledik. Bu tip çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz."

Bu arada, konuşmasının ardından Pekcan'ın himayesinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ile UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç arasında mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirildi.