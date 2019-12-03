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Bakan Albayrak'tan flaş değerlendirmesi

, bugün açıklanana rakamları hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor" dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:41
Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak, Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi

Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Büyümeye dönüş

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Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi
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