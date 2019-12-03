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Ev alana ve evlenene destek başlıyor

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen ve 'ndan ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı. Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu.

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Haberler
Giriş Tarihi: 3.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 10:11
Ev alana ve evlenene destek başlıyor

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve 'ndan ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı. Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.

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Ev alana ve evlenene destek başlıyor
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