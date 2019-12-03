Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Uzman isim A Para'da yorumladı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Işık FX Menkul Değerler Araştırma Müdürü Burak Yunuscular konuyla ilgili A Para'da değerlendirmede bulundu.

100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Işık FX Menkul Değerler Araştırma Müdürü Burak Yunuscular, "FED faiz indirimi patikasına girmiş gibi duruyor, faiz adımlarının nereye doğru evrilecek dolar varlıkları ve küresel piyasalar adına da oldukça önemli. Kendi açımızdan bakacak olursak, bu enflasyon datasıyla minimun 100 baz puanlık bir faiz indiriminin artık TCMB tarafından yapılacağını öngörmekteyim, daha fazlası olabilir mi? olabilir." dedi.