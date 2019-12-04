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sektöründen kasım ayında 2,7 milyar dolarlık

sektörü kasım ayında 2,7 milyar dolarlık gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 691 milyon 318 bin dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci kasım ayı ihracatını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 13:18
Otomotiv sektöründen kasım ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 691 milyon 318 bin dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci kasım ayı ihracatını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı.

Otomotivin ocak-kasım dış satımı 28,1 milyar dolara ulaşırken, bu dönemdeki ortalaması da 2,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 17 olarak kaydedildi.

Sektörün kasım ayı ihracatındaki düşüşte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubundaki yüzde 16 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 63 azalmanın etkili olduğu belirtildi.

İhracatta Afrika ülkelerine yüzde 20 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 52 artışlar yaşandı.

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Otomotiv sektöründen kasım ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat
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