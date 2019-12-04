Otomotiv sektöründen kasım ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 691 milyon 318 bin dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci kasım ayı ihracatını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı.

Otomotivin ocak-kasım dış satımı 28,1 milyar dolara ulaşırken, bu dönemdeki ihracat ortalaması da 2,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 17 olarak kaydedildi.

Sektörün kasım ayı ihracatındaki düşüşte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubundaki yüzde 16 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 63 azalmanın etkili olduğu belirtildi.

İhracatta Afrika ülkelerine yüzde 20 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 52 artışlar yaşandı.