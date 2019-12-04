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Trump’ın açıklamalarıyla düştü

, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinden sonraya kalmasının “daha iyi” olacağını söylemesi etkisiyle düştü ancak İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () üretim kısıntısına gideceği beklentileri düşüşü hafifletti. Gelişmeler etkisiyle , yüzde 0.44 düşüşle 60.65 dolardan, ABD hafif yüzde 0.25 düşüşle 55.82 dolardan işlem görüyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:27
Petrol fiyatları Trump’ın ticaret anlaşması açıklamalarıyla düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapıalcak ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinden sonraya kalmasının "daha iyi" olacağını söylemesi etkisiyle düştü ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gideceği beklentileri düşüşü hafifletti.

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,23 dolardan işlem görüyor. Dün 61,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,20 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 61,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,47 dolardan alıcı buldu.

UZMANLAR NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreten ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda üretim kesintilerini artırma kararına dair güçlü beklentilerin fiyatları yükselttiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,33 ile 61,46 dolar aralığının direnç, 61,20 ile 61,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları Trump’ın ticaret anlaşması açıklamalarıyla düştü
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