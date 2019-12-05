Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde büyüme trendine girmesi, iş dünyasının 2020'ye ilişkin beklentilerini güçlendirdi.

Enflasyonun yüzde 25'lerden 10'a indirilmesi, Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz indirimleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reel sektörün finansmanı için aldığı önlemler Türkiye'yi yatırımların adresi haline getirdi.

Jeopolitik risklerin azalması, kurda istikrarın sağlanması, finansman maliyetlerinin gerilemesi ile iş dünyasının 2020'de yatırımlarını artırmasını sağlayacak.

Dünyada doğrudan yabancı yatırımların yüzde 13 azaldığı 2018'de yabancı yatırımları yüzde 13 artan Türkiye'ye, 2020'de 15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi bekleniyor.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A Para'da bu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.