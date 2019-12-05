Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD BORSALARI

ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberler piyasalardaki risk iştahını artırırken, buna bağlı olarak New York borsası üst üste 3 işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

Dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin 53,9 ile beklentilerin altında kalmasına karşın, verinin detaylarının ekonomiye ilişkin pozitif görünümü desteklemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehditleri ve Avrupa Birliği'nin, ABD'nin olası tarife artırımlarına karşı birlikte hareket edileceği yönündeki açıklamalarına rağmen dün sona eren İngiltere'deki NATO Liderler Toplantısı'ndan gelen haberler piyasalarda dinamikleri değiştirecek boyuta ulaşmadı.

Dün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tahminleri aşması ve artan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

ASYA BORSALARI

ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve'den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün yüzde 0,85 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.701 puandan tamamlarken, yüzde 0,1 artışla 5,7500'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7490 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını kaydetti.

Yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, Fed'in politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu bildiren analistler, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edildiğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

10.30 Türkiye, TCMB 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri