Haberler > Haberler Haberleri > Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor

/TL'de dalgalı seyir sürüyor

/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,75'ten işlem görüyor. /TL önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 6,38'den, /TL yüzde 0,03 yükselişle 7,56'dan satılıyor. Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,78'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:52
Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,7510'dan işlem görüyor.

Dün 5,73-5,77 bandındaki dalgalı hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,7508'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7510'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 6,3870'ten, sterlin/TL yüzde 0,03 yükselişle 7,5690'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1110 seviyesinde, dolar endeksi de önceki kapanışına yakın 97,4 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yut içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN