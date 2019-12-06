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Son dakika: Zirvenin yeni sahibi belli oldu! 'ı tahttan indirdi

milli petrol şirketi ilk halka arzından () yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Açıklanan son dakika bilgisine göre, bu sonuçla 'li teknoloji devi 'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:13
Son dakika: Zirvenin yeni sahibi belli oldu! Apple'ı tahttan indirdi
Piyasa değeri 1,7 trilyon dolar olan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi oldu. Saudi Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin toplam 3 milyar dolarlık hissesinden oluşan yüzde 1,5'lik kısmının arz edildiği bildirildi.

Yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 Suudi riyali (8,53 ABD doları) teklif alındığının kaydedildiği açıklamada, bu sonuçla şirketin 25,59 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.

"ELDE EDİLEN EN YÜKSEK GELİR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

Açıklamada, ayrıca, IPO kapsamında kurumsal yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif geldiği bilgisine yer verildi. Saudi Aramco'nun IPO'dan elde ettiği 25,59 milyar dolarlık gelir, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York borsasında düzenlenen IPO'sunda elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak bir IPO'dan elde edilen en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.

Şirketin yüzde 1,5'luk kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip olmasıyla Saudi Aramco'nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların biraz üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Bu sonuçla ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

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Son dakika: Zirvenin yeni sahibi belli oldu! Apple'ı tahttan indirdi
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