Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.

2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

2020 YILI BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.