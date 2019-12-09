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2020 yılı başladı!

Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.12.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 12:38
2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı!

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.

2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

2020 YILI BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.

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