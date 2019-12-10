Fed bu hafta faiz indirimi yapacak mı?

Temmuz ve Eylül'de faizleri indiren Fed son olarak Ekim ayında faizi 25 baz puan indirerek % 1.75-1.50 bandına çekmişti. Başkan Powell toplantı sonrası yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin ve para politikasının iyi bir yerde olduğunu savunmuştu.

Başkanlıkta 3. yılına yaklaşırken Fed Başkanı Jerome Powell aldığı kararlar nedeniyle sıkça ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalsa da söylemlere kulak tıkadı. 2018'de 4 kez faiz indiren Fed bu seneki indirimlerden sonra duraklayacağı sinyalini vermişti.

Gözler FED'in faiz kararında

Trump son olarak 18 Kasım'da Merkez Bankası'nın faizleri sıfırın altına indirmesi gerektiğini söylemiş, Fed'in para politikasının ABD imalat sektörüne darbe burduğunu dile getirmişti. Trump'ın aksiyonları sadece bu eleştirilerle sınırlı kalmamış, Beyaz Saray avukatlarına Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma konusundaki seçenekleri değerlendirmelerini söylemişti.

Uzmanlar, Şubat 2018'de göreve başlayan, bu sene 3 toplantıda üst üste faiz indirimi yapan Fed Başkanı Jerome Powell ile diğer Fed yetkililerinin yarınki toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.

Fed'in faiz kararı yarın akşam açıklanacak.