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: 'ın 'ye hisse devri tamamlandı

haberi... 'ın yüzde 58,51'lik hissesinin 'ye devri tamamlandı

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:47
Son Dakika: Vakıfbank'ın Hazine'ye hisse devri tamamlandı

Türkiye Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Vakıfbank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı.

KAP açıklamasının metni şu şekilde:

İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.

Bankamız önceki ve güncel ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.

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Son Dakika: Vakıfbank'ın Hazine'ye hisse devri tamamlandı
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