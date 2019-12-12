Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Bakan Albayrak paylaştı: Her yıl 100 bin sosyal konut!

240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. pic.twitter.com/MbgLonw5oR — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019