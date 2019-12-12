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Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 15:12
Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

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240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

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Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
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