Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Aralık ile biten haftada 4 milyar 821 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 593 milyar 480 milyon liradan 2 trilyon 598 milyar 301 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 15 milyar 47 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 467 milyar 256 milyon lira oldu.



TÜKETİCİ KREDİLERİ 452,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Aralık ile biten haftada 2 milyar 515 milyon lira yükselerek 452 milyar 943 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 195 milyar 741 milyon lirası konut, 6 milyar 617 milyon lirası taşıt ve 250 milyar 584 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 121 milyon lira artarak 392 milyar 30 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 115 milyar 715 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 50 milyon lirası taksitli, 63 milyar 665 milyon lirası taksitsiz oldu.



YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 144 milyar 251 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 93 milyar 845 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 336 milyon lira artarak 608 milyar 631 milyon liraya çıktı.