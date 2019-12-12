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'den ' bilgilerinin çalındığı' iddialarına ilişkin açıklama!

() 'de bazı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler üzerine, Türkiye'de tüm ödeme kartlarının, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı "güncel uluslararası standartlarla" korunduğunu açıkladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 13:21
BKM'den 'kredi kartı bilgilerinin çalındığı' iddialarına ilişkin açıklama!

BKM'den yapılan açıklamada, "Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir.

Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

"Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir."

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BKM'den 'kredi kartı bilgilerinin çalındığı' iddialarına ilişkin açıklama!
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