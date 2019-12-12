Dolar/TL yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,8010'dan işlem görüyor.

Dün 5,79-5,82 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7997'den tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.

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Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8010'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,4650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6630'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi Fed kararının ardından 1,11'in üzerine çıkarak bugün yatay bir seyirle 1,1140'tan işlem görüyor. Dolar endeksi dün 97,0 sınırına kadar gerilerken, şu dakikalarda 97,1 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve yeni başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.