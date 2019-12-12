Ekonomideki güçlü adımlar meyvesini veriyor! Büyümede en pozitif ülke Türkiye

Ekonomideki güçlü adımlar meyvesini veriyor. Türkiye, Bloomberg'in 57 fon yöneticisi, stratejist ve yatırımcı ile yaptığı 2020 yılı büyüme anketinde en pozitif beklenti görünümüne sahip ülke olarak yer aldı. Türkiye'den sonra Brezilya'nın geldiği ankette Meksika ve Endonezya da olumlu görünüm kaydeden ülkeler plarak dikkat çekti.

Bloomberg: Türk ekonomisi büyüyecek!

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de konuyla ilgili olarak, "Katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye'nin büyüyeceğini kabullenmiş durumdalar. 2020'de en çok büyüme hareketi yapacak ülke Türkiye." dedi.

BAKAN ALBAYRAK: DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 EKONOMİSİ ARASINDA YER ALACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer alacağız." demişti.

Bakan Albayrak ayrıca, "Bugün, küresel ticaret ve finans sisteminin büyük bir türbülanstan geçtiği, belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde, Türkiye son 6 yıldır, içeriden ve dışardan çok faklı saldırılara maruz kaldı. Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tüm kazanımların kurumsallaşacağı ve yeni hedeflere daha hızlı, daha emin, daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimiz bir yola girdik." ifadelerini kullanmıştı.