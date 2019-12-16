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3 ayın zirvesinden düştü

, ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserliğin yerini temkinli havaya bırakmasıyla 3 ayın zirvesinden düştü. varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili ise 59,80 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde teknik olarak 65,11 ile 65,18 dolar aralığının direnç, 64,99 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:48
Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinden düştü

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının petrol talebini artıracağına ilişkin iyimserliğin, anlaşmanın sınırlı olması ve fazla detay içermemesinden dolayı yerini temkinli havaya bırakmasının ardından, üç ayın en yüksek seviyesinden düştü. Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 65,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,80 dolardan alıcı buldu.

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ABD ile Çin'in cuma günü birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaşmasının ardından, her iki petrol cinsinin varil fiyatı yaklaşık yüzde 1,5 artışla son üç ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ikinci faz anlaşma için müzakerelerin sorunsuz geçmesi durumunda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket olabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,11 ile 65,18 dolar aralığının direnç, 64,99 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinden düştü
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