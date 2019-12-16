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Yeni için kritik buluşma yarın! ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan , 2020'de geçerli olacak belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda, temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. İşte yarın yapılacak toplantıya ilişkin tüm haber ve gelişmeleri!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:54
Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan , 2020'de verilecek ücreti belirlemek için yarın üçüncü kez toplanacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor.

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını yarın, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

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Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
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