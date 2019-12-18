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ve dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak

İtalyan Automobiles (FCA) ile ve markalarının bağlı bulunduğu Fransız Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:22
Fiat Chrysler ve PSA dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı, yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, teknolojilerinin ve satın alma işlemlerinin birleştirilmesiyle yıllık 3,7 milyar avroluk tasarruf yapılacağı, birleşmenin net nakit akışına ilk yıldan pozitif etki yapması beklendiği ifade edildi.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirkete isim henüz verilmezken, birleşmeyle 8,7 milyon araç üretimi ve yıllık yaklaşık 170 milyar dolarlık ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, birleşme işlemlerinin gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra 12-15 ay içinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Otomotiv sektöründeki dev birleşmeye onay

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Fiat Chrysler ve PSA dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak
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