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Dünya devi ’i kullandı

Finansal mimarinin en önemli kilometre taşlarından olan ’nı () yabancılar da kullanmaya başladı. () ’ya 100 milyon dolar karşılığında TL kredi kullandırırken, kredinin faizi TLREF’e endeksli belirlendi. Böylece TLREF’in yabancı bankalar tarafından kullanılmasının da ilk örneği gerçekleşti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:54
Dünya devi TLREF’i kullandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD), Enerjisa Enerji'ye 100 milyon dolar karşılığı Türk lirası finansman sağlanması onaylandı.

EBRD'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'ye sağlanacak finansman, bankanın Türk Lirası Günlük Referans Kur (TLREF) mekanizması kapsamındaki ilk kredi olacak.

Söz konusu finansman, 100 milyon dolar karşılığı olmak üzere Türk lirası olarak verilecek.

Enerjisa Enerji, krediyi elektrik dağıtım hizmeti sağladığı bölgede şebeke altyapısının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve kesintisiz enerjinin sağlanması ve teknoloji yatırımları için kullanacak.

EBRD ve Enerjisa Enerji, finansman kapsamında elektrik sektöründe kadınların iş gücüne eşit katılımını sağlamak üzere iş birliği de yapacak.

TLREF ile 4 ayda 13,2 milyar TL borçlanma sağlandı

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Dünya devi TLREF’i kullandı
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