Haberler > Haberler Haberleri > Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası!

'da 'a 150 milyon avro para cezası!

, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi 'a 150 milyon avro para cezası kesti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:06
Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası!

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN