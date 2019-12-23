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kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi. Şahin, "Bankadan kullanmış tüketiciler, ödemişlerse tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına gerek yok" dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:07
Konut kredisi kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Mahmut Şahin, bankaların çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.

Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.

Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin başvurmaları halinde bankaların gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporu bedelini iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

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Konut kredisi kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz
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