Haberler > Haberler Haberleri > EBRD’den Migros’un tahvil ihracına yatırım kararı

’den ’un tahvil ihracına kararı

(), 'nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek süpermarket zinciri tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yaptığını duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:53
EBRD’den Migros’un tahvil ihracına yatırım kararı

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel para ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin banka için bir öncelik olduğu kaydedildi. Bu amaçla Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırımın yapıldığı bildirilen açıklamada, Türk lirası cinsinden yapılan tahvil ihracının Borsa İstanbul'da işlem göreceği ve gelirin şirketin döviz riskini azaltmak için kullanılacağı kaydedildi.

EBRD açıklamasında Migros'un, Türkiye'de 81 ilde Migros, M-Jet, 5M ve Macrocenter markaları altında 2 bin 121 gıda perakende mağazası ile Makedonya ve Kazakistan'da 44 Ramstore mağazası ile faaliyet gösterdiği belirtildi.

EBRD, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 302 projeye yaklaşık 12 milyar avro yatırım gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EBRD’den Migros’un tahvil ihracına yatırım kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN