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Son dakika: Bakan Varank duyurdu! Yerli girişimciye 750 milyon liralık fon

ve işbirliği ile 750 milyon TL büyüklüğünde kuruldu. Söz konusu fonun altında 350 milyon TL büyüklüğe sahip ile 400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu faaliyet gösterecek.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:16
Son dakika: Bakan Varank duyurdu! Yerli girişimciye 750 milyon liralık fon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Yatırım Bankası işbirliği ile 750 milyon TL büyüklüğünde Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurulduğunu söyledi. Söz konusu fonun altında 350 milyon TL büyüklüğe sahip Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile 400 milyon liralık Bölgesel Fonu faaliyet gösterecek.

Türkiye Kalkınma Fonu'nun tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasındaki satır başları şu şekilde;

- Finansal piyasalarda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz.

- Yenilikçi fikirlerin hayat bulması ve katma değer yaratması için finansmana erişim önemli.

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