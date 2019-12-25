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: ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , " olarak 2034 yılında ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 25.12.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:28
Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , Sanayi ve , , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen '' tanıtım toplantısına katıldı. , 'nin toplam lojistik performansını ve yatırım çekiciliğinin bu proje ile arttırılacağını kaydetti. Turhan, "'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile oluşan ticaret ve yatırımın bir kısmını 'ye çekeceğiz. Demiryolu kullanımını artırarak taşıma maliyetlerini azaltacak ve zamanında teslimat performansına katkıda bulunacağız. Mevcut liman yatırımlarının verimliliğini artıracağız. Hava kargo, posta ve yer lojistiği arasında sinerjiyi artıracak ve uluslararası boyutundaki entegrasyonu da sağlayacağız. Biz de Türkiye olarak 2034 yılında ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak, jeopolitik gücümüz ve konumumuzla, bölgedeki alternatif rotalara kıyasla güçlü ekonomimiz ve altyapımızla oluşacak transit ticaret pazarının ana oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

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Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar
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