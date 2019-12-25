Bakan Turhan: Uzak Doğu ile ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen 'Lojistik Master Planı' tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Turhan, Türkiye'nin toplam lojistik performansını ve yatırım çekiciliğinin bu proje ile arttırılacağını kaydetti. Turhan, "'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile oluşan ticaret ve yatırımın bir kısmını Türkiye'ye çekeceğiz. Demiryolu kullanımını artırarak taşıma maliyetlerini azaltacak ve zamanında teslimat performansına katkıda bulunacağız. Mevcut liman yatırımlarının verimliliğini artıracağız. Hava kargo, posta ve yer lojistiği arasında sinerjiyi artıracak ve uluslararası boyutundaki entegrasyonu da sağlayacağız. Biz de Türkiye olarak 2034 yılında Uzak Doğu ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak, jeopolitik gücümüz ve konumumuzla, bölgedeki alternatif rotalara kıyasla güçlü ekonomimiz ve altyapımızla oluşacak transit ticaret pazarının ana oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.