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: yılın zirvesine yükseldi!

haberi... Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında %2,6 oranında artarak 93,8 oldu ve 2019 yılında zirveyi görmüş oldu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:32
Son Dakika: Ekonomiye güven yılın zirvesine yükseldi!

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında %2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, Aralık 2019



Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Aralık 2019

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Son Dakika: Ekonomiye güven yılın zirvesine yükseldi!
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