Haberler > Haberler Haberleri > TCMB'den flaş Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

'den flaş Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet (), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 12:04
TCMB'den flaş Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.

Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB'den flaş Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN