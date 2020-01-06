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e-ticarette "daha güvenli alışveriş" dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için Bakanlık olarak TOBB'un iş birliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.1.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 15:33
e-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeye yeni projelerle devam ettiklerini belirterek, ticarette karşılıklı güveninin önemini anlattı.

Alıcı ve satıcının birbirini karşılıklı olarak görmediği e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön plana çıktığına dikkati çeken Pekcan, yapılan araştırmaların da bunu ortaya koyduğunu söyledi. Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5,3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

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e-ticarette "daha güvenli alışveriş" dönemi başlıyor
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