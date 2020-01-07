Citigroup: Altın bu çeyrekte 1,625 doları aşabilir

Citigroup Inc.'e göre yatırımcıların kuyruk riskini hedge etmek ve hisse senedi piyasasındaki düşüşlerden korunmak istemesiyle birlikte spot piyasada işlem gören altının onsu 1,625 doları aşabilir.

Tracy Liao ve Aakash Doshi'nin de aralarında bulunduğu analistlerin 6 Ocak tarihli notunda "Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler bu kış altın için güçlü bir fiyat ortamını destekleyebilir." dendi.

Askeri operasyonların bölgesel ve bazen de küresel ekonomiler üzerinde geniş çaplı etkilerinin olmasına karşın, güvenli varlık talebiyle tetiklenen altın rallileri genellikle ılımlı ve kısa ömürlü oldu.

Analistlerin notunda altın fiyatlarının kısa vadede 1,600 doları aşabileceği, ancak talebin devam etmesi için hisse senetleri, tahviller ve Döviz volatilitesi piyasalarına etki etmesi gerektiğini, aksi halde büyük bir ihtimalle altın fiyatlarının 1,500 – 1,600 dolar bandına döneceği ifade edildi.