ABD-İran gerilimiyle altın fiyatları sert yükseldi

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı "ölçülü" olarak tanımladı ve "Savaşın daha da ilerlemesinden yana değiliz, ama yeni bir baskıya karşı kendimizi savunacağız" dedi.



İran'ın saldırısı sonrası Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yeniden belirginleşmesiyle iç piyasada gram altının fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 500 liraya ve Cumhuriyet altını da 2,070 liraya yükseldi.

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Küresel emtia piyasalarında da;



- gümüş yüzde 1.26 artışla 18.625 dolara,

- altın yüzde 1.27 artışla 1,594.30 dolara,

- bakır yüzde 0.16 artışla 2.798 dolara,

- platin yüzde 0.52 artışla 976.70 dolara,

- paladyum yüzde 1.12 artışla 2,036.80 dolara yükseldi.