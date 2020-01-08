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ABD-İran gerilimiyle sert yükseldi

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından yatırımcıların güven liman arayışıyla iç piyasada da çeyrek altının fiyatı saat 09:15’te 500 lirayla en yüksek düzeyini gördü, altının onsu da 1,610.90 dolarla Mart 2013’ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595.70 dolara çekildi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 10:56
ABD-İran gerilimiyle altın fiyatları sert yükseldi

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı "ölçülü" olarak tanımladı ve "Savaşın daha da ilerlemesinden yana değiliz, ama yeni bir baskıya karşı kendimizi savunacağız" dedi.

İran'ın saldırısı sonrası Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yeniden belirginleşmesiyle iç piyasada gram altının fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 500 liraya ve Cumhuriyet altını da 2,070 liraya yükseldi.

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Küresel emtia piyasalarında da;

- gümüş yüzde 1.26 artışla 18.625 dolara,
- altın yüzde 1.27 artışla 1,594.30 dolara,
- bakır yüzde 0.16 artışla 2.798 dolara,
- platin yüzde 0.52 artışla 976.70 dolara,
- paladyum yüzde 1.12 artışla 2,036.80 dolara yükseldi.

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ABD-İran gerilimiyle altın fiyatları sert yükseldi
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