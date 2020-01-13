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Alman federal hükümet geçen yılı rekor ile tamamladı

’nın federal hükümetin geçen yıl 13,5 milyar avro oldu. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 17:57
Alman federal hükümet geçen yılı rekor bütçe fazlası ile tamamladı

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal hükümetin bütçe fazlası 2019'da 13,5 milyar avroya yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşıldı.

Alman hükümetinin geçen yıl rekor bütçe fazlası vermesinde düşük kalan faiz harcamaları ve harcanmayan bazı fonlar etkili oldu.

Federal hükümetin gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 122,6 milyar avro, giderleri yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1 trilyon 104 milyar avro olarak kaydedildi.

Bakanlık, göçmenlerin topluma entegrasyonu için harcanması öngörülen bütçenin üçte ikisi olan 48,3 milyar avronun harcandığını ve halen 17,1 milyar avronun kullanmak için hazır olduğunu da ifade etti.

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Alman federal hükümet geçen yılı rekor bütçe fazlası ile tamamladı
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